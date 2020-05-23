Военнослужащие Южного военного округа за сутки развернули в Буйнакске многопрофильный полевой госпиталь на 100 мест.

Военнослужащие Южного военного округа за сутки развернули в Буйнакске многопрофильный полевой госпиталь на 100 мест.Оборудованы приемное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, передает телеканал "Россия 24". В полевом госпитале есть аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ.Военные медики и специалисты химзащиты Министерства обороны РФ помогают в Дагестане бороться с коронавирусом COVID-19 в соответствии с поручением Владимира Путина.