В Калининграде за появление на улице без маски теперь придется заплатить штраф. Эта информация прозвучала сегодня на заседании оперштаба, передает ГТРК Калининград. Уточняется, что надевать маску необходимо не только в помещениях, но и на открытом воздухе.

В Калининграде за появление на улице без маски теперь придется заплатить штраф. Эта информация прозвучала сегодня на заседании оперштаба, передает ГТРК "Калининград". Уточняется, что надевать маску необходимо не только в помещениях, но и на открытом воздухе.Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, привлекать к административной ответственности начнут с 25 мая. Контролировать соблюдение масочного режима будут сотрудники правоохранительных органов. Штраф для нарушителей — до 30 тысяч рублей.Также в региональном оперштабе объявили о том, что на ближайшие выходные приморскую зону в Калининградской области закроют для посетителей. Контроль за въездом в города будут осуществлять сотрудники полиции. В Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Пионерский попасть смогут только те, кто прописан в этих городах либо имеют здесь собственность.За минувшие сутки в Янтарном крае диагноз COVID-19 подтвердился еще у 41 жителя. Число заболевших теперь составляет 1117 человек.