Обнародованы тревожные данные о ситуации с пандемий коронавируса в Москве. Сообщается, что за последние сутки в Москве из-за COVID-19 ушли из жизни 67 человек. Уточняется, что у всех пациентов, о ..

Обнародованы тревожные данные о ситуации с пандемий коронавируса в Москве. Сообщается, что за последние сутки в Москве из-за COVID-19 ушли из жизни 67 человек.Уточняется, что у всех пациентов, о которых идет речь, была диагностирована пневмония. Эксперты напомнили жителям столицы, что режим самоизоляции по-прежнему необходимо соблюдать.