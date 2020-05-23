Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой
примерил образ Ренаты Литвиновой. Максим Галкин обрадовал поклонников забавным
роликом.
Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой
примерил образ Ренаты Литвиновой. Максим Галкин обрадовал поклонников забавным
роликом.
Артист запечатлел себя на видео. В кадре он предстал в
женском наряде. Максим Галкин говорил от лица Ренаты Литвиновой, подражая
манере речи и ужимкам артистки.
В образе знаменитой блондинки Максим Галкин рассказал "карантинную"
историю. В центре повествования оказалась некая подруга Любка, у которой до
пандемии коронавируса было восемь любовников и муж.
Вспышка уханьской заразы отразилась на личной жизни Любки.
Героиня не могла встречаться с ухажерами из-за того, что муж не покидал
квартиру. Однажды, когда один из кавалеров захотел ее навестить, любвеобильная дама
решила нейтрализовать супруга, изрядно напоив и уложив в одной из комнат.
Приехавший любовник тоже набрался. Мужчина был
уверен, что в спальне отдыхает мать Любови и побежал просить у той руки дочери.
"Муж абсолютно голый лежал… И, когда его коснулась чья-то
рука, он сказал: "Сделай мне приятно". А в это время в квартиру ворвалась жена
любовника. Она за ним следила. Заглянула в спальню, увидела его в объятиях
голого мужика", – продолжал повествование артист.
В итоге Любовь лишилась одного из кавалеров, а ее муж бросил
пить. Ухажеру героини пришлось сказать жене, что он гей. "Смертность от
супружеских измен гораздо выше, чем от коронавируса", – рассудила знаменитость.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пародии . Пользователи Сети признавались, что ролик поднял им настроение.
22 Май 2020 в 10:24 PDT
"Талантливый человек – талантлив во всем! Обожаю Вас! Дай
Бог здоровья вам, вашим деткам и вашей супруге 🙏 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Браво 👏 Как хорошо передана интонация и
пластика. Как вы это делаете . Замечательно! С удовольствием посмотрела, на любимую
актрису Ренату Литвинову", "Книжки пора писать)) "жизненные истории от
Ренаты и всех всех всех"))", – отмечали комментаторы в Сети.