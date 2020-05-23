Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой примерил образ Ренаты Литвиновой. Максим Галкин обрадовал поклонников забавным роликом.

Супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевойпримерил образ Ренаты Литвиновой. Максим Галкин обрадовал поклонников забавнымроликом.Артист запечатлел себя на видео. В кадре он предстал вженском наряде. Максим Галкин говорил от лица Ренаты Литвиновой, подражаяманере речи и ужимкам артистки.В образе знаменитой блондинки Максим Галкин рассказал "карантинную"историю. В центре повествования оказалась некая подруга Любка, у которой допандемии коронавируса было восемь любовников и муж.Вспышка уханьской заразы отразилась на личной жизни Любки.Героиня не могла встречаться с ухажерами из-за того, что муж не покидалквартиру. Однажды, когда один из кавалеров захотел ее навестить, любвеобильная дамарешила нейтрализовать супруга, изрядно напоив и уложив в одной из комнат.Приехавший любовник тоже набрался. Мужчина былуверен, что в спальне отдыхает мать Любови и побежал просить у той руки дочери."Муж абсолютно голый лежал… И, когда его коснулась чья-торука, он сказал: "Сделай мне приятно". А в это время в квартиру ворвалась женалюбовника. Она за ним следила. Заглянула в спальню, увидела его в объятияхголого мужика", – продолжал повествование артист.В итоге Любовь лишилась одного из кавалеров, а ее муж бросилпить. Ухажеру героини пришлось сказать жене, что он гей. "Смертность отсупружеских измен гораздо выше, чем от коронавируса", – рассудила знаменитость.Отметим, что поклонники пришли в восторг от пародии . Пользователи Сети признавались, что ролик поднял им настроение.22 Май 2020 в 10:24 PDT"Талантливый человек – талантлив во всем! Обожаю Вас! ДайБог здоровья вам, вашим деткам и вашей супруге 🙏 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Браво 👏 Как хорошо передана интонация ипластика. Как вы это делаете . Замечательно! С удовольствием посмотрела, на любимуюактрису Ренату Литвинову", "Книжки пора писать)) "жизненные истории отРенаты и всех всех всех"))", – отмечали комментаторы в Сети.