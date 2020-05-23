На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.

На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.На кадрах видно, как младенца выносят из руин. Что с его родителями – неизвестно, сообщает телеканал "Россия 24".Пассажирский лайнер "Пакистанских международных авиалиний" упал на здания неподалеку от города Карачи. Перед посадкой пилот сообщил о проблемах с двигателем. На борту воздушного судна были 91 пассажир и восемь членов экипажа. Но точное количество погибших до сих пор не установлено.