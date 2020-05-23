В США демократы из палаты представителей выразили озабоченность отправкой аппаратов ИВЛ в Россию. Они считают, что Трамп не должен был отправлять технику, так как Штаты все еще в критической фазе реагирования на эпидемию коронавируса COVID-19.

В США демократы из палаты представителей выразили озабоченность отправкой аппаратов ИВЛ в Россию. Они считают, что Трамп не должен был отправлять технику, так как Штаты все еще в критической фазе реагирования на эпидемию коронавируса COVID-19.Политики написали письмо, в котором требуют от президента США объяснений, передает РИА Новости. По их мнению, действия Трампа — "политический реверанс".50 аппаратов ИВЛ прибыли из США в Москву 21 мая. Они были доставлены транспортным самолетом ВВС США. Вторая партия — 150 аппаратов — прибудет на следующей неделе. Вся техника поставляется американской стороной бесплатно. Она будет передана Центру имени Пирогова.