Сотрудниками ГИБДД были установлены водители нескольких автомобилей, допустившие нарушения действующих норм административного законодательства в области эксплуатации транспортных средств.

22 мая в 23.45 в полицию поступило сообщение о скоплении граждан и транспортных средств на Восточной улице города Щербинка в Новой Москве. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками ДПС ГИБДД были установлены водители нескольких автомобилей, допустившие нарушения действующих норм административного законодательства в области эксплуатации транспортных средств.В результате проведённых мероприятий на 14 водителей были составлены административные протоколы за нарушения ПДД по статьям 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 и 12.37 КРФоАП. В отношении одного из граждан составлен административный материал по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.Сотрудники полиции провели с гражданами профилактическую беседу о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также ограничительные нормы, введённые в столице в условиях режима повышенной готовности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве