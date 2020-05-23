23.05.2020

2020-05-23 15:55:03

Владимирская певица рассказала о своей подготовке к Евровидению

Завтра конкурсу "Евровидение" исполнится 64 года. 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс и тогда он назывался "Гран При Евровидения".

Его участниками были 7 стран. И первой победительницей была швейцарская певица Лиз Ассиа. За всю историю конкурса в нем приняли участие 32 страны. Российские исполнители стали выступать на нем с 1994 года. Сегодня это одно из популярных музыкальных шоу мира, которое в этом году впервые прошло онлайн.

К сожалению коронавирус отменил или перенес многие яркие музыкальные проекты. Среди них и международный конкурс МTV "Берлинская жемчужина". В который после сложнейшего отборочного тура прошла певица из Владимира Дарина Руднева. Дарина все это время работала и над песней к "Евровидению- 2020".

В каком формате Дарина выступит на Евровидении - она держит в тайне. Уже на втором курсе владимирского музпеда она подписала контракт с продюсерской группой. Они и предложили певице снять клип для престижного музыкального конкурса. Правда, с условием: похудеть на десять килограммов за месяц. Дарина признается: в этот период здоровье немного подвело, но клип сняли. Но пока неизвестно, увидит ли его мир - в этом году Евровидение прошло в онлайн-формате.



Дарина Руднева, певица:

- Снимали клип, бэкстейджи, записывали песни.. Но с нынешней ситуацией, с пандемией получилось так, что сорвалось наше выступление.

Дарина родилась в Башкирии, училась в музколледже Оренбурге, затем - в музпеде во Владимире. С песней она с шести лет. В жизни было много интересных проектов, рассказывает девушка. Более двадцати премий гран-при, около ста - лауреатов первой степени. Детское Евровидение, отборы на "Новую волну", конкурс в Румынии. Времени свободного мало. Во Владимире, помимо учебы, она вела уроки у 15 учеников. Как все успевать?



Дарина Руднева - певица:

- Подъем в 6:30, в 7 утра был завтрак, в 8 утра - спортивный зал, потому что каждый исполнитель должен поддерживать свою физическую форму, так как камера нас очень увеличивает..ю

Через месяц Дарина навсегда уедет в Москву. Почему выбрала Владимир? Здесь ее держал педагог - Лариса Семина. Для певицы ее скоропостижная смерть стала ударом.

Дарина Руднева - певица:

- Сначала не поверила. Такой энергичный человек, полный жизни. Она была мне здесь не как педагог, а как вторая мама здесь. У меня здесь нет ни родителей, ни родственников, все далеко. То есть она была центром во Владимире. И сейчас ее не стало , и все мое нахождение здесь потеряло смысл...

С Ларисой Семиной познакомилась как раз в Оренбурге на конкурсе, где Дарина взяла Гран При . А Лариса Семина была в жюри.

Именно она убедила ее поступить в университет не в Москву, а во Владимир. По словам девушки, за два года Лариса Рудольфовна помогла ей подняться на уровень, о котором она и не мечтала.

Дарина Руднева - певица:

- Лариса Рудольфовна работала с каждым индивидуально. А в Москве на поток. Там на вокал ходит 5-10 человек. И вот пять человек стоит, и с ними занимаются. А Лариса Рудольфовна именно индивидуально.

Сейчас Дарину приглашают на лучшие мировые фестивали. Но она мечтает стать педагогом, а не известной певицей. И открыть свой музыкальный театр.

Дарина Руднева - певица:

- У меня больше такая вот мечта. Как и Лариса Рудольфовна. Она была вроде и певицей, в то же время - топовым педагогом.

О чем еще можно мечтать, если работа - это твое хобби, говорит Дарина. А когда ученики продолжают дело учителей. Это лучшая о них память.

Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир.