23.05.2020

2020-05-23 09:45:02

Во Владимирской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 23 мая 2020 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

16 сл. в Вязниковском, 16 сл. в г. Владимире, 10 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Кольчугинском

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания

435 сл. в г. Владимире, 343 сл. в Петушинском, 295 сл. в Гусь-Хрустальном, 203 сл. в Александровском, 194 сл. в Ковровском, 185 сл. о. Муром, 103 сл. в Кольчугинском, 69 сл. в Судогодском, 71 сл. в Собинском, 57 сл. в Киржачском, 55 сл. в Юрьев-Польском, 36 сл. в Камешково, 36 сл. в Меленковском, 44 сл. в Вязниках, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком

Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.