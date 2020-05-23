23.05.2020

2020-05-23 12:15:03

Во Владимирской области зарегистрировано 2194 случая коронавируса

По территории региона они распределяются так:

435 - в г. Владимире,

343 - в Петушинском,

295 - в Гусь-Хрустальном,

203 - в Александровском,

194 - в Ковровском,

185 - о. Муром,

103 - в Кольчугинском,

69 - в Судогодском,

71 - в Собинском,

57 - в Киржачском,

55 - в Юрьев-Польском,

36 - в Камешково,

36 - в Меленковском,

44 - в Вязниках,

31 - в Суздальском,

24 - в г. Радужном,

7 - в Селивановском,

6 - в Гороховецком районе.

На 23 мая 2020 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

16 - в Вязниковском районе,

16 - в г. Владимире,

10 - в Муромском,

6 - в Ковровском,

6 - в Петушинском,

5 - в Собинском,

2 - в Меленковском,

2 - в Суздальском,

2 - в Юрьев-Польском,

3 - в г. Радужный,

2 - в Александровском,

2 - в Гусь-Хрустальном,

1 - в Камешковском,

1 - в Кольчугинском