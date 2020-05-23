2020-05-23 12:15:03
2020-05-23 12:15:03
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/ Тема: Во Владимирской области зарегистрировано 2194 случая коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
По территории региона они распределяются так:
435 - в г. Владимире,
343 - в Петушинском,
295 - в Гусь-Хрустальном,
203 - в Александровском,
194 - в Ковровском,
185 - о. Муром,
103 - в Кольчугинском,
69 - в Судогодском,
71 - в Собинском,
57 - в Киржачском,
55 - в Юрьев-Польском,
36 - в Камешково,
36 - в Меленковском,
44 - в Вязниках,
31 - в Суздальском,
24 - в г. Радужном,
7 - в Селивановском,
6 - в Гороховецком районе.
На 23 мая 2020 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
16 - в Вязниковском районе,
16 - в г. Владимире,
10 - в Муромском,
6 - в Ковровском,
6 - в Петушинском,
5 - в Собинском,
2 - в Меленковском,
2 - в Суздальском,
2 - в Юрьев-Польском,
3 - в г. Радужный,
2 - в Александровском,
2 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Камешковском,
1 - в Кольчугинском