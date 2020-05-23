В Подмосковье с 23 мая, на территории области отменяют цифровые пропуска. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Но жителям региона следует помнить, что в Москве пропускной режим сохраняется. Губернатор в эксклюзивном интервью телеканалу Россия 24 рассказал, какие ограничения будут сняты в Подмосковье уже на следующей неделе, и как организованы региональные выплаты медикам.

Важная новость для жителей Подмосковья — с 23 мая на территории области отменяют цифровые пропуска. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Но жителям региона следует помнить, что в Москве пропускной режим сохраняется. Губернатор в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, какие ограничения будут сняты в Подмосковье уже на следующей неделе, и как организованы региональные выплаты медикам.— Андрей Юрьевич, здравствуйте. Что сейчас по коронавирусу в Московской области? Насколько загружены больницы, много ли тяжелых больных?— Мы стабилизировались на цифре выявления больных коронавирусом порядка 890-920. Это ниже, чем прошлая неделя была (900-1000). Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день. Система здравоохранения была под жуткой нагрузкой. Сейчас ситуация более стабильная, но сказать, что нет никаких рисков, мы не можем. Очевидно, что расслабляться или делать какие-то неосторожные действия недопустимо.— Медиков очень волнует вопрос денежных выплат — кому выплатят и сколько. В этом смысле какова ситуация в Московской области?— Существует президентская выплата, вторая выплата — федеральная, третья — это региональная выплата. Все три доведены до медиков. Это порядка 28 тысяч человек, те, кто соприкасался с COVID-19 или те, кто сталкивался с ОРВИ по региональным выплатам или пневмонией. Мы для удобства не только рассматриваем каждую жалобу вручную, но сделали калькулятор. Каждый врач, каждая медсестра, водитель может реально рассчитать, какая выплата ему положена. Мы сделали этот процесс абсолютно прозрачным, чтобы ни в коем случае не обидеть врача, медсестру, обслуживающий персонал, которые задействованы в этой работе.— Граждане ждут дальнейшего снятия ограничений. Планируется ли послабление режима?— Со вторника мы снимаем пропуска. Но, если вы следуете в столицу, то, соответственно, у вас будут проверять пропуск. В Подмосковье вы можете ходить без него.Мы ужесточаем масочный режим. Если ранее была строго рекомендательная норма и предполагала только замечание, то теперь мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски.Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу. Но, опять же, массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено. У нас закрыты детские площадки до сих пор, мы оставляем это и не открываем городские парки, потому что это потенциально высокий риск подцепить коронавирус, эту заразу. Мы действуем очень аккуратно и постепенно.— Андрей Юрьевич, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.