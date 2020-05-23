Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин сделал предложение дочери тренера Олега Знарка Алисе. Дата свадьбы пока неизвестна.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение дочери тренера Олега Знарка Алисе. Дата свадьбы пока неизвестна.Артемий и Алиса выложили в социальной сети фотографию с обручальными кольцами. Панарин также написал, что сделал Алисе предложение руки и сердца. В настоящее время пара находится в Нью-Йорке на самоизоляции.Алиса — дочь главного тренера "Спартака" Олега Знарка. В 2018 Олег Валерьевич привел сборную России к победе на Олимпийских играх в Пхенчхане