Актриса и телеведущая Яна Поплавская не была счастлива в
браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Знаменитость терпела супруга из-за матери,
которая всячески вмешивалась в ее личную жизнь и заставляла спасать семью.
Актриса и телеведущая Яна Поплавская не была счастлива в
браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Знаменитость терпела супруга из-за матери,
которая всячески вмешивалась в ее личную жизнь и заставляла спасать семью.
Яна Поплавская и Сергей Гинсбург были мужем и женой 25 лет.
По словам актрисы, поначалу ее мать не хотела видеть режиссера своим зятем. Родительница
Яны дистанцировалась от молодоженов и потребовала не вмешивать ее в личные
дела. Долгое время Поплавская не могла поделиться проблемами с мамой.
Спустя годы ситуация изменилась. Гинзбург подружился с
тещей. В семейных конфликтах женщина начала вставать на сторону зятя. Когда Яна
Поплавская в первый раз ушла от супруга, родительница бросила все силы, чтобы
спасти брак дочери. Через пару лет ситуация повторилась.
Яна не скрывает, что в то время она считала волю родителей
законом. Мама советовала артистке терпеть и та терпела. "А потом поняла, что я
много лет у себя украла, что не должна женщина жить в несчастье", – поделилась знаменитость. Поплавская
подчеркнула, что была в агонии.
7 Май 2020 в 12:36 PDT
В 2011 году Яна развелась с супругом. Звезда
смогла объяснить родителям, что это правильный выход из
сложившейся ситуации. Сегодня Поплавская и Гинзбург не общаются.
У экс-супругов два взрослых сына – Клим и Никита. .