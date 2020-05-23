Актриса и телеведущая Яна Поплавская не была счастлива в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Знаменитость терпела супруга из-за матери, которая всячески вмешивалась в ее личную жизнь и заставляла спасать семью.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская не была счастлива вбраке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Знаменитость терпела супруга из-за матери,которая всячески вмешивалась в ее личную жизнь и заставляла спасать семью.Яна Поплавская и Сергей Гинсбург были мужем и женой 25 лет.По словам актрисы, поначалу ее мать не хотела видеть режиссера своим зятем. РодительницаЯны дистанцировалась от молодоженов и потребовала не вмешивать ее в личныедела. Долгое время Поплавская не могла поделиться проблемами с мамой.Спустя годы ситуация изменилась. Гинзбург подружился стещей. В семейных конфликтах женщина начала вставать на сторону зятя. Когда ЯнаПоплавская в первый раз ушла от супруга, родительница бросила все силы, чтобыспасти брак дочери. Через пару лет ситуация повторилась.Яна не скрывает, что в то время она считала волю родителейзаконом. Мама советовала артистке терпеть и та терпела. "А потом поняла, что ямного лет у себя украла, что не должна женщина жить в несчастье", – поделилась знаменитость. Поплавскаяподчеркнула, что была в агонии.7 Май 2020 в 12:36 PDTВ 2011 году Яна развелась с супругом. Звездасмогла объяснить родителям, что это правильный выход изсложившейся ситуации. Сегодня Поплавская и Гинзбург не общаются.У экс-супругов два взрослых сына – Клим и Никита. .