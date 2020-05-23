Днем 23 мая стало известно о захвате заложников в центре Москвы. Неизвестный удерживает несколько человек в отделении Альфа Банка на улице Земляной вал и угрожает устроить взрыв.

Днем 23 мая стало известно о захвате заложников в центре Москвы. Неизвестный удерживает несколько человек в отделении "Альфа Банка" на улице Земляной вал и угрожает устроить взрыв.В Сети начали появляться первые подробности происшествия. По предварительным данным, в здание ворвался мужчина с рюкзаком, из которого торчат провода. Телеграм-канал Baza сообщает, что злоумышленник носит форму известной компании по доставке еды.Предположительно, преступник забаррикадировался внутри здания и взял в заложники нескольких сотрудников банка. На момент написания материала захватчик не выдвигал никаких требования.К месту происшествия уже стянуты силы полиции. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с преступником, сообщает РИА Новости.Статья дополняется