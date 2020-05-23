Злоумышленник, захвативший помещение банка, в разгар событий успел побеседовать с мамой. Мужчина говорил с родительницей как ни в чем не бывало.

Злоумышленник, захвативший помещение банка, в разгар событийуспел побеседовать с мамой. Мужчина говорил с родительницей как ни в чем небывало.Злоумышленник, которого предположительно зовут Алексей,находясь один на один с заложником, ответил на телефонный звонок. С захватчикомсвязалась мать.Мужчина уверил родительницу, что у него все хорошо. "Давайпопозже, я занят", – поведал он и сбросил звонок.Этот эпизод попал на видео. Заложник вел прямую трансляцию сместа событий в личном "Инстаграм". Клиент банка сообщил, что пришел закрытькредит. С собой у него была бутылка вина, ее он хотел вручить сестре, которуюне видел много лет. Злоумышленник забрал у заложника алкоголь и распил его.Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватилотделение "Альфа банка". Работники и клиенты организации успели выйти черезчерный ход. Рядом со злоумышленником остался один заложник. По некоторымданным, мужчина отказался эвакуироваться из здания.Пока заложник отвлекал злодея разговорами, силовики провелиштурм. Захватчика задержали. Во время спецоперации никто не пострадал.