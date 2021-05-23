Президент Украины Владимир Зеленский находится в незавидном положении, заявил журналист Руслан Коцаба.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в незавидном положении, заявил журналист Руслан Коцаба.Украинский эксперт отреагировал на арест оппозиционера Виктора Медведчука. Политика обвиняют в государственной измене и нарушении обычаев войны. 13 мая суд отправил его на домашний арест, обязал надеть электронный браслет и сдать паспорта для выезда за рубеж.Коцаба назвал задержание Медведчука необоснованным. По мнению эксперта, Зеленский действовал по указке западных кураторов и потому должен понести ответственность за преследование. Журналист подчеркнул, что глава страны "унизил себя такой политической заказухой".Эксперт считает, что США и Европейский союз "подставили" Зеленского. Он уточнил, что своими действиями украинский президент настроил против себя главу России. Коцаба предположил, что на предстоящей встрече Владимир Путин отчитает своего недалекого коллегу.В минувший четверг, 20 мая, Владимир Зеленский провел масштабную пресс-конференцию по итогам второго года президентства. ПолитикНапомним, обстановка на юго-востоке Украины обострилась в начале 2014 года. Тогда киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).