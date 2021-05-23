На вызов выезжали 2 единицы техники, а также 8 человек личного состава.

В 13:00 22 мая на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре.Как сообщили в ведомстве, в Муромском районе в деревне Волнино на улице Молодежной горел дом №46. По прибытии было установлено, что полыхает внутренняя отделка и имущество гаража.Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Во время происшествия мужчина 1957 года рождения получил ожоги кистей рук.На вызов выезжали 2 единицы техники, а также 8 человек личного состава.Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.