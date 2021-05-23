Мужчина сообщил о том, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой резко ухудшилось самочувствие...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО старшие лейтенанты полиции Алексей Дьяконов и Александр Дозморов оказали помощь супружеской паре, следовавшей в роддом.Во время несения службы на улице Борисовские пруды инспекторы УВД по ЮАО увидели взволнованного мужчину. Он сообщил о том, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой резко ухудшилось самочувствие. Гражданин пояснил, что боится не успеть вовремя добраться до медучреждения, и попросил помощи у полицейских.Сотрудники дорожно-патрульной службы незамедлительно приняли решение доставить женщину в медицинское учреждение.Благодаря слаженным действиям сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО беременная женщина была вовремя передана под наблюдение медицинского персонала.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22