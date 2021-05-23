Общение с детьми на тему соблюдения правил дорожного движения проходило в игровой форме...
C 17 по 23 мая 2021 года во всем мире проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, в период проведения которой особое внимание уделяется детской дорожной безопасности.
В рамках проходящей Недели, а также в целях обучения первоклашек ГБОУ Школа № 1528 правильному поведению в дорожных ситуациях, сотрудники ГИБДД совместно с представителями дополнительного образования ГБУ «Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» Зеленоградского округа г. Москвы организовали проведение итогового занятия по программе «Дорожная азбука».
Общение с детьми на тему соблюдения правил дорожного движения проходило в игровой форме. Юные пешеходы вместе с инспектором по пропаганде майором полиции Натальей Лазаревой и педагогом дополнительного образования Михаилом Зуевым повторили, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, какие цвета есть у светофора и их значение, кто является участником дорожного движения – автомобили и пешеходы.
Полученные знания ребята закрепили с помощью игры: разделившись на команды, им пришлось разобрать немало сложных ребусов, дорожных ситуаций, отгадать загадки по Правилам дорожного движения, собрать из пазлов дорожные знаки.
В завершение мероприятия дорожные полицейские еще раз напомнили ребятам, что только соблюдение правил дорожного движения поможет избежать неприятностей на дорогах, а также подарили маленьким пешеходам комиксы по ПДД.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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