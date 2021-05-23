Общение с детьми на тему соблюдения правил дорожного движения проходило в игровой форме...

C 17 по 23 мая 2021 года во всем мире проходит Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, в период проведения которой особое внимание уделяется детской дорожной безопасности.В рамках проходящей Недели, а также в целях обучения первоклашек ГБОУ Школа № 1528 правильному поведению в дорожных ситуациях, сотрудники ГИБДД совместно с представителями дополнительного образования ГБУ «Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» Зеленоградского округа г. Москвы организовали проведение итогового занятия по программе «Дорожная азбука».Общение с детьми на тему соблюдения правил дорожного движения проходило в игровой форме. Юные пешеходы вместе с инспектором по пропаганде майором полиции Натальей Лазаревой и педагогом дополнительного образования Михаилом Зуевым повторили, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, какие цвета есть у светофора и их значение, кто является участником дорожного движения – автомобили и пешеходы.Полученные знания ребята закрепили с помощью игры: разделившись на команды, им пришлось разобрать немало сложных ребусов, дорожных ситуаций, отгадать загадки по Правилам дорожного движения, собрать из пазлов дорожные знаки.В завершение мероприятия дорожные полицейские еще раз напомнили ребятам, что только соблюдение правил дорожного движения поможет избежать неприятностей на дорогах, а также подарили маленьким пешеходам комиксы по ПДД.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31