23.05.2021

2021-05-23 18:00:04

Спорт королей осваивают все желающие в Коврове

В Коврове в эти выходные проходит турнир по теннису "Красный мячик". Почему, кстати, красный? Что мы еще не знаем о большом теннисе? Юлия Шувалова познакомилась с теми, кто увлечен королевским спортом. И узнала для нас все тонкости.



Точность движений и быстрота реакции - главные составляющие матча в большом теннисе. Его считают королевским видом спорта. Такое название пришло из Франции, там первыми в теннис начали играть короли. Но в Коврове занимаются теннисом все желающие. Как говорят профессионалы, побеждать помогают не сильные удары, а ноги, ведь на протяжении всего гейма теннисисты бегают. Поэтому занятия начинаются с этой дорожки. Но прежде чем приступить к игре, ракетку нужно поприветствовать.



- Вот так вот берешь ракеточку, проводишь её до конца и ты взяла ракеточку в хваточку.



На корте в Коврове - тишина, спортсмены не кричат, как на турнирах. По словам тренера, ребята - начинающие и пока стесняются. Но такая техника обязательно будет отрабатываться. Сильный звук не только собьет соперника с толку (он не услышит удар мяча о ракетку), но и увеличит силу подачи на 4%.



Роман Жаровцев, тренер по теннису: «Если зафиксировал выдох криком, значит, ты сделал выдох. Если крика не было, значит, выдоха не было. И детей маленьких, особенно Шарапову активно акцентировали по поводу того, что крик, то есть на выдохе. Крикнула - выиграла!»



Прийти на корт можно уже в 4 года. У каждого ребенка - своя ракетка. Чем старше спортсмен, тем больше и мощнее она должна быть. Но такой спортивный атрибут не вечный. В момент игры они сильно изнашиваются, и чтобы скорость мяча была выше, за одну игру профессиональные теннисисты меняют несколько ракеток.



Яна Иванова, теннисистка: «Своя ракетка - это намного удобнее, потому что ты к ней быстро привыкаешь. Легко становится играть».



Мячи также подбираются в соответствии с возрастом и ростом спортсмена. Отличаются силой отскока.



Денис Давыдов, тренер по теннису: «Красный детский мяч, оранжевый подростковый, зеленый - взрослый. Это позволяет ребенку, подростку, взрослому, чтобы бы он был на уровне его пояса. Исходя из этого, ему будет удобно бить».



Очки в большом теннисе начисляют нестандартным способом. Число "15" обозначает одно очко, "30" - два, а "40"- это три очка. Точного происхождения такой системы подсчета нет, но есть версия, что ее придумали французы, потому что раньше для подсчета очков использовали циферблат. И когда стрелка достигала 60, игра была окончена. В нашем регионе ежегодно проводятся городские и областные турниры по большому теннису. Ковровские спортсмены покорять королевский вид спорта начали с малых вершин, впереди у них детский чемпионат "Красный мяч". По словам тренера, на занятиях ребята показывают высокие результаты.



Юлия Шувалова, корреспондент: «Летом большой теннис станет отличной альтернативой тренажерному залу. За один час занятий можно сжечь больше 1000 ккал. При этом активизируются все мышечные группы».



Юлия Шувалова, Семен Карпов



"Вести Владимир"