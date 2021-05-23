За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1169 летальных исходов.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё три пациента. Об этом 23 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1169 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 30 816 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 73 человека.