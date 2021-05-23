Возможностями портала могут пользоваться физические и юридические лица. Необходимо предварительно пройти регистрацию личного кабинета...

Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам о порядке и преимуществах получения государственных услуг путем подачи электронного заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Одним из способов получения государственных услуг, оказываемых подразделениями по вопросам миграции является подача электронного заявления посредством использования портала gosuslugi.ru. Заявление можно отправить в любое время суток, праздничный и выходной день, через компьютер, планшет или мобильный телефон с допуском к сети Интернет.Возможностями портала могут пользоваться физические и юридические лица. Необходимо предварительно пройти регистрацию личного кабинета, для данной процедуры понадобятся номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Для подтверждения учетной записи после регистрации на портале гражданин получает код активации «личного кабинета» по почте заказным письмом. Кроме того, подтвердить личность можно в МФЦ, центрах регистрации граждан, отделениях Почты России. Данный код получают один раз и в дальнейшем используют его при обращении за получением государственных услуг.Обратиться с заявлением в электронном виде в отделения по вопросам миграции можно за такими услугами, как:- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;- выдача заграничного паспорта;- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания;- получение адресно-справочной информации;- оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию.Преимуществами пользования Порталом государственных услуг являются:- доступность получения услуг;- экономия времени – сокращаются сроки предоставления услуг;- снижение коррупционных рисков и прозрачность процедуры – информация о ходе предоставления услуги в личном кабинете.Также обращаем ваше внимание на то, что граждане при подаче заявления на получение государственных услуг посредством Единого или Регионального порталов, результат которых не может быть получен в электронной форме (например, паспорт гражданина Российской Федерации), получат право оплачивать государственную пошлину с 30-процентной скидкой.Для граждан очень важно, чтобы они своевременно и в максимально возможной комфортной обстановке получали требующиеся им государственные услуги.Оценить качество предоставления полученной государственной услуги вы можете на сайте vashkontrol.ru и официальном сайте МВД.РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73