Возможностями портала могут пользоваться физические и юридические лица. Необходимо предварительно пройти регистрацию личного кабинета...
Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам о порядке и преимуществах получения государственных услуг путем подачи электронного заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Одним из способов получения государственных услуг, оказываемых подразделениями по вопросам миграции является подача электронного заявления посредством использования портала gosuslugi.ru. Заявление можно отправить в любое время суток, праздничный и выходной день, через компьютер, планшет или мобильный телефон с допуском к сети Интернет.
Возможностями портала могут пользоваться физические и юридические лица. Необходимо предварительно пройти регистрацию личного кабинета, для данной процедуры понадобятся номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
Для подтверждения учетной записи после регистрации на портале гражданин получает код активации «личного кабинета» по почте заказным письмом. Кроме того, подтвердить личность можно в МФЦ, центрах регистрации граждан, отделениях Почты России. Данный код получают один раз и в дальнейшем используют его при обращении за получением государственных услуг.
Обратиться с заявлением в электронном виде в отделения по вопросам миграции можно за такими услугами, как:
- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания;
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию.
Преимуществами пользования Порталом государственных услуг являются:
- доступность получения услуг;
- экономия времени – сокращаются сроки предоставления услуг;
- снижение коррупционных рисков и прозрачность процедуры – информация о ходе предоставления услуги в личном кабинете.
Также обращаем ваше внимание на то, что граждане при подаче заявления на получение государственных услуг посредством Единого или Регионального порталов, результат которых не может быть получен в электронной форме (например, паспорт гражданина Российской Федерации), получат право оплачивать государственную пошлину с 30-процентной скидкой.
Для граждан очень важно, чтобы они своевременно и в максимально возможной комфортной обстановке получали требующиеся им государственные услуги.
Оценить качество предоставления полученной государственной услуги вы можете на сайте vashkontrol.ru и официальном сайте МВД.РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73