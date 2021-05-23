Ему грозит реальный срок.

В Коврове городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Тульской области, который обвиняется в угоне автомобилей.Как сообщили в пресс-службе суда, в июне 2018 года злоумышленник при помощи спецустройства вскрыл «Mazda 6» и проник в салон машины. Затем к диагностическому разъёму автомобиля он подключил устройство для запуска двигателя и запустил мотор. После того, как иномарка завелась, угонщик скрылся в неизвестном направлении.Материальный ущерб был оценён в 900 тысяч рублей.Передвигаясь на краденном «японце» по городу оружейников нашёл ещё одну потенциальную «жертву» - «Mazda C-X5».Он разбил окно задней двери, открыл её, но при попытке завести двигатель в машине сработала сигнализация. Мужчина испугался и скрылся с места преступления.В результате угонщика задержали. Теперь ему грозит реальный срок.