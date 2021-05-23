Подозреваемого задержали.

В Суздальском районе Владимирской области полицейские изъяли у наркодиллера 1,2 килограмма наркотиков.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители пресекли попытку сбыта 35-летним местным жителем. В его машине полицейские нашли хозяйственную перчатку, в которой лежал сверток с порошкообразным веществом.После они провели обыск в квартире подозреваемого. Там же было обнаружено большое количество пакетиков. Экспертиза показала, что внутри находились синтетические наркотики общей массой более 1,2 килограмма.Полиция возбудила уголовное дело.