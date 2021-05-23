Сотрудники полиции установили факт незаконного хранения патронов различного калибра в квартире в г. Троицк...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России "Троицкий" г. Москвы задержали 21-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении патронов.В рамках проверки хранения гражданского оружия сотрудники полиции установили факт незаконного хранения патронов различного калибра в квартире в г. Троицк. Патроны были изъяты, а 21- летний хозяина квартиры задержан.Согласно результатам проведенного исследования 9 патронов калибра 7,62х54 мм, 10 патронов калибра 7,62х39 мм, 50 патронов калибра 5,6 мм пригодны для производства выстрелов, обладают поражающими свойствами боеприпасов и могут использоваться по назначению.Дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57