В городе Юрьев-Польский Владимирской области дорожную яму «отремонтировали» деревянным палетом. На улице школьной в асфальте появилась дыра. Однако после жалоб местных жителей её не ..

В городе Юрьев-Польский Владимирской области дорожную яму «отремонтировали» деревянным палетом.На улице школьной в асфальте появилась дыра. Однако после жалоб местных жителей её не заделали как полагается, а прикрыли деревянным поддоном. Сколько простоит на проезжей части местное ноу-хау - неизвестно, но рывок налицо.