Совместно с сотрудниками полиции общественники обращаются к водителям с напоминанием о важности соблюдения ПДД.

Во Владимирской области члены Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с сотрудниками полиции проводят мероприятия в рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения.Совместно с дружинниками и школьниками правоохранители и общественники провели акцию под девизом «Снижаем скорость - сохраняем жизнь!».Главной задачей профилактического мероприятия было привлечение внимания водителей к необходимости строгого и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Особый акцент участники акции сделали на напоминании о соблюдении скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД, останавливая проезжающие мимо автомобили, разъясняли водителям ответственность за нарушение Правил дорожного движения и рассказывали об основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Дружинники, общественники и школьники призывали участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить маленьких пассажиров в салоне автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, переходить проезжую часть дороги только в установленных местах.Всем участникам дорожного движения участники акции вручали информационные листовки.