Кроме ЧОПов и ночных сторожей, администрация оплачивает спецоборудование с кнопками тревожной сигнализации.

Школы Владимира будут охранять восемь частных организаций. Мэрия областного центра уже заключила с ними договоры. Напомним, что родители платить за работу ЧОПов. Бремя расходов легло полностью на горбюджет.В связи с трагедией в Казани в очередной раз остро встал вопрос безопасности детей в учебных заведениях. Горадминистрация проверла проверки в учреждениях и актуализировала информацию по мерам предосторожности.Частные секьюрити работают днём. Ночью их сменяют сторожа.Всего на охрану школ в 2021 году заложено в 45 миллионов 456 тысяч рублей.Кроме ЧОПов и ночных сторожей, администрация оплачивает спецоборудование с кнопками тревожной сигнализации.«Во всех образовательных учреждениях заключены договоры с Росгвардией на реагирование на сигналы «Тревоги», поступающие со школьной кнопки», — пояснили в пресс-службе мэрии.Дабавим, что на территории областной столицы в 141 общеобразовательном учреждении установлены ограждения. Без заборов живут только школа № 8 и ДДюТ.О школьных поборах родителей ребят просят сообщать по телефону доверия: 53-70-85.