Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 149 жителей.

Во Владимирской области на 23 мая коронавирус подтвержден у 49 человек, что на 3 случая меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Муромском и Александровском, 4 -в Юрьев-Польском районах. Ещё 3 человека оказались инфицированы ковидом в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Камешковском, Киржачском и Меленковском, по 1 - в Селивановском, Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Собинском, Гороховецком и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 149 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.