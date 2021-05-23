На сельхозземлях находилась свалка мусора площадью 152 квадратных метра, а также задокументированы факты слива нечистот на пощади 498 квадратных метров.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения земельного законодательства во время проверки двух участков сельхозназначения площадью 7,9 га в Судогодском районе.На землях находилась свалка мусора площадью 152 квадратных метра, а также задокументированы факты слива нечистот на пощади 498 квадратных метров.«В почве обнаружено превышение содержания токсикантов. Зафиксировано биологическое заражение грунта», - уточнили в пресс-службе ведомства.Госинспектор Россельхознадзора составил протокол о выявленных нарушениях. Ответственность за сельхозугодия несёт администрация Судогодского района.В октябре суд признал местных чиновников виновными в допущенном правонарушении. В результате власти оштрафовали на 400 тысяч рублей. Однако юрлицо обратилось в суд с просьбой отменить постановление Россельхознадзора. В итоге Фемида снизила размер санкций до 200 тысяч рублей.