Литературный троллейбус: катаемся, читаем, играем, просвещаемся! На свой маршрут №8 он выйдет...

Литературный троллейбус: катаемся, читаем, играем, просвещаемся!На свой маршрут №8 он выйдет завтра, 24 мая, в 11 утраВ этом году акция посвящена Дню славянской культуры и письменности, Году с владимирскими писателями и празднованию 125-летнего юбилея областной научной библиотеки.Пассажиров ждет историко-литературная экскурсия, конкурсы и викторины, чтение стихов и прозы, книжные новинки и, конечно же, подарки!Акция входит в программу Областного фестиваля книги и чтения «Открытая книга» (апрель – май).Эта яркая акция от Владимирской областной научной библиотеки проходит уже 13 год подряд и всегда вызывает большой резонанс среди горожан.Каждый год работники библиотеки готовят для пассажиров обзорную экскурсию по историческим местам города. Несколько часов подряд в троллейбусе звучат стихи и отрывки из классических произведений, рассказы об истории улиц и площадей Владимира, о знаменитых горожанах, о событиях времен минувших и недавних, проходят литературные конкурсы, серьезные и шутливые викторины на знание русской литературы и истории родного края. Дополняют экскурсию чтения отрывков из древнерусских летописей, произведений классиков русской литературы и книг владимирских писателей. Проводятся обзоры книжных новинок, сотрудники напоминают пассажирам адреса городских и областных библиотек, анонсируют ближайшие мероприятия, подготовленных для горожан библиотекарями, рассказали на сайте областной научной библиотеки.Фото: library.vladimir.ru