Администрация Владимирской области опубликовала Указ о создании благоприятного инвестклимата.

Администрация Владимирской области Указ о создании благоприятного инвестклимата. Согласно документу, к 2030 году вложения в основной капитал вырастут на 70%. Власти намерены создать в регионе IT-кластер.Для достижения поставленных целей в Белом доме намерены наращивать объёмы производства. Среди крупных проектов: развитие Доброграда, запуск новой линии на «Муроммашзаводе», развитие технопарка «ИКСЭл», возведение логистического комплекса «Адмирал», и логистического центра «Вайлдберриз».Упоминаются и флагманы региональной экономики: «Генериум», КЭМЗ, «Автоприбор», компания «АБИ» и многие другие. Цель - рост объёма отгруженной продукции с 581 млрд рублей в прошлом до 800 млрд в 2024 году.Сейчас владимирская промышленность обеспечивает до 40% валового регионального продукта. В отрасли трудятся почти 2/3 жителей, занятых в экономике.Что касается IT-кластера, то какие-то конкретные сроки, объём вложений и другие цифры не уточняются.