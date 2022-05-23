Как только стало известно, что в России разрабатывается ГОСТ с требованиями и запретами для электросамокатов, портал SuperJob провел среди владимирцев опрос, в котором 56% жителей одобрили новые

Как только стало известно, что в России разрабатывается ГОСТ с требованиями и запретами для электросамокатов, портал SuperJob провел среди владимирцев опрос, в котором 56% жителей одобрили новые правила для самокатчиков. Большинство считает, что самокаты опасны для окружающих, а люди на них с большой скоростью носятся как по дорогам, так и по тротуарам. 23% опрошенных заявили,