В мэрии отреагировали на наш репортаж о разбитой придомовой территории на улице Глинки. Жители жалуются на ямы и грязь. Рабочие проложили в их дворе кабель, но порядок не навели. Что

В мэрии отреагировали на наш репортаж о разбитой придомовой территории на улице Глинки. Жители жалуются на ямы и грязь. Рабочие проложили в их дворе кабель, но порядок не навели. Что изменилось после приезда нашей съемочной группы? Расскажет Евгений Павлов. Энергетики отреагировали на разбитую придомовую территорию на улице Глинки. Засыпали яму, на которую жители жаловались целых