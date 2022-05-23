Участница конкурса Мисс Россия – 2015 Мария Тугускина сбила ребенка в центре Москвы на пешеходном переходе в районе Фрунзенской улицы. Женщина ехала на на Range Rover, а мальчик двигался на ..

Участница конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина сбила ребенка в центре Москвы на пешеходном переходе в районе Фрунзенской улицы. Женщина ехала на на Range Rover, а мальчик двигался на велосипеде.По словам модели, школьник неожиданно выскочил под колеса автомобиля. Тугускина не заметила ребенка из-за сквера и не успела затормозить. К счастью, ребенок серьезно не пострадал, он уже находится дома, как сообщает .