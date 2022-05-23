На ремонт дорог в регионе дополнительно направили 300 миллионов рублей. Средства распределили между...

На ремонт дорог в регионе дополнительно направили 300 миллионов рублей. Средства распределили между собой 10 муниципальных образований.В Коврове на ремонт улиц Колхозная, Свердлова и Социалистическая направят 66 миллионов рублей. Запланированы работы в Гусь-Хрустальном - на 44 миллиона, в Вязниках - на 37 миллионов рублей. В списке есть Муромский район (ремонт проведут на 13 улицах) и посёлок Красная Горбатка. В Вязниках за 37 миллионов отремонтируют Большую Московскую и Комсомольскую. Ключевая задача – закончить ремонт дорог до наступления холодов и сделать его качественно, подчеркнул Александр Авдеев.