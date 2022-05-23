Эфир продолжит вторая часть интервью с Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда Небо...

Эфир продолжит вторая часть интервью с Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда "Небо Родины". Какую работу проводит отряд? Как удаётся восстановить имена неизвестных солдат и какие новые поисковые работы планируются? Смотрите прямо сейчас.