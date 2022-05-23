Эфир продолжит вторая часть интервью с Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда Небо...
<a href="https://33live.ru/novosti/23-05-2022-o-svoej-rabote-vladimircam-rasskazal-komandir-poiskovogo-otryada-nebo-rodiny-evgenij-agafonov.html" target="_blank">О своей работе владимирцам рассказал командир поискового отряда Небо Родины Евгений Агафонов</a> - Эфир продолжит вторая часть интервью с Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда Небо...
[url=https://33live.ru/novosti/23-05-2022-o-svoej-rabote-vladimircam-rasskazal-komandir-poiskovogo-otryada-nebo-rodiny-evgenij-agafonov.html]О своей работе владимирцам рассказал командир поискового отряда Небо Родины Евгений Агафонов[/url] - Эфир продолжит вторая часть интервью с Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда Небо...