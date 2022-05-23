В программе Вести недели военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин рассказал об участии оркестра в СВО на Украине. Съемочная группа побывала в городе Попасная на западе ЛНР.

В программе "Вести недели" военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин об участии "оркестра" в СВО на Украине. Съемочная группа побывала в городе Попасная на западе ЛНР.Населенный пункт зачищен от подразделений противника, здесь сейчас происходит перегруппировка войск для продолжения наступательной операции.Военкор рассказал о подразделениях, которые сейчас находятся в городе и готовятся к дальнейшим боевым действиям. Отдельно он отметил бойцов "оркестра"."На этой линии фронта есть даже свой "оркестр", который всегда там, где очень жарко, но о котором никогда ни слова", – рассказал Зенин.Так в СМИ зачастую называют подразделения "ЧВК Вагнера". Ранее именно "вагнеровцы" взяли штурмом укрепрайон в Попасной, освободили от противника высотки и огневые позиции, оборудованные в объектах инфраструктуры и жилых домах.Он также сообщил, что, когда в Попасной уже не осталось военных, ВСУ продолжали наносить артиллерийские удары по городу. Они стремятся уничтожить все, что им никогда уже не будет принадлежать. Речь идет о беспорядочном огне по теперь уже мирному населенному пункту.