В отношении экс-заместителя губернатора Владимирской области завершено расследование еще одного...

В отношении экс-заместителя губернатора Владимирской области завершено расследование еще одного уголовного дела о получении взятки в крупном размере.Следственными органами СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько.Она обвиняется в получении взятки в крупном размере.По версии следствия, весной 2015 года, используя должностное положение, заместитель губернатора региона получила через посредников денежное вознаграждение в размере более 190 тысяч рублей за обеспечение аффилированной фирме победы в торгах по ремонту помещений подконтрольного унитарного предприятия.Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Напомним, что Ленинский районный суд Владимира 26 августа 2021 года признал Елену Мазанько виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 8 млн. рублей.Апелляционный суд в феврале оставил это решение в силе.