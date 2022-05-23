По версии следствия, в августе 2015 года чиновница получила от знакомой 190 тысяч рублей за обеспечение победы в торгах по госконтракту на сумму 1,6 млн рублей.

Осуждённая за взятки экс-замгубернатора обвиняется ещё в одном коррупционном преступлении. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.По версии следствия, в августе 2015 года чиновница получила от знакомой 190 тысяч рублей за обеспечение победы в торгах по госконтракту на сумму 1,6 млн рублей.Свою вину Мазанько не признала.Напомним, что ранее за схожие деяния её к 8,5 годам колонии и крупному штрафу. Женщина , но безуспешно.