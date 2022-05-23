Бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елену Мазанько, отбывающую срок за коррупцию, обвиняют в получении еще одной взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе

Бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елену Мазанько, отбывающую срок за коррупцию, обвиняют в получении еще одной взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального СледКома в понедельник, 23 мая. По версии следствия, будучи заместителем губернатора в 2015 году, Мазанько получила от своей знакомой взятку в размере 190 тысяч рублей. Взамен чиновница обеспечила фирме приятельницы победу