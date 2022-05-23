Протяжённость сооружения составит 1377 метров.

Под Муромом на Оке подрядчик завершил строительство ростверка русловой опоры вантового моста. Объект возводится для трассы М-12.Фундамент состоит из четырёхметровой железобетонной плиты 41,6 x 11,75 метра. Он равномерно распределяет нагрузку на 44 сваи, вмонтированные в дно. Для сооружения использовано 372 тонны арматурного каркаса и 1950,2 кубометра бетона.Как подчеркнул заместитель руководителя проекта АО «СК МОСТ» Даулет Сизо, на первоначальном этапе работ было задействовано 90 специалистов компании.Мост через Оку – единственный вантовый на автобане «Москва – Казань». Он свяжет Владимирскую и Нижегородскую области. Протяжённость сооружения составит 1377 метров.На конец мая в строительтве задействовано более 500 человек и 100 единиц техники.