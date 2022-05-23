Подписчик группы ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» опубликовал в паблике видео, на котором он на большой скорости увернулся от столкновения с выбежавшим на дорогу лосем и

Подписчик группы ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» опубликовал в паблике видео, на котором он на большой скорости увернулся от столкновения с выбежавшим на дорогу лосем и ехавшей по встречной полосе машиной. Автор поста уточнил, что инцидент произошел на трассе Кольчугино-Киржач. После встречи с лосем, чуть не устроившим серьезную аварию, водитель поехал дальше, как ни в