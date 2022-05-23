Во Владимире расселяют аварийный дом 1947 года постройки на улице Разина, 4. Благодаря прокуратуре собственники получат в качестве компенсации новые квартиры и сумму свыше 12 млн рублей,

Во Владимире расселяют аварийный дом 1947 года постройки на улице Разина, 4. Благодаря прокуратуре собственники получат в качестве компенсации новые квартиры и сумму свыше 12 млн рублей, сообщили в ведомстве 22 мая. 75-летний дом признали аварийным и подлежащим под снос еще в 2014 год, однако с тех пор мэрия не предпринимала никаких действий и жильцы