С владельцами недвижимости заключены соглашения об изъятии непригодного для проживания имущества. Им перечислят более 12 млн рублей.
Во Владимире собственникам пяти квартир аварийного дома на Разина-4 предоставят компенсации на сумму свыше 12 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.
Напомним, что ещё в 2014 году многоквартирный дом 1947 года постройки подлежащим сносу. Однако на момент прокурорской проверки людей не расселили. Ведомство подало иск. Октябрьский районный суд постановил выдать нанимателям благоустроенные квартиры.
С владельцами недвижимости заключены соглашения об изъятии непригодного для проживания имущества. Им перечислят более 12 млн рублей.