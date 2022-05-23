С владельцами недвижимости заключены соглашения об изъятии непригодного для проживания имущества. Им перечислят более 12 млн рублей.

Во Владимире собственникам пяти квартир аварийного дома на Разина-4 предоставят компенсации на сумму свыше 12 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Напомним, что ещё в 2014 году многоквартирный дом 1947 года постройки подлежащим сносу. Однако на момент прокурорской проверки людей не расселили. Ведомство подало иск. Октябрьский районный суд постановил выдать нанимателям благоустроенные квартиры.С владельцами недвижимости заключены соглашения об изъятии непригодного для проживания имущества. Им перечислят более 12 млн рублей.