АО НИИТФА выиграло тендер IRPT, обойдя компании из России, Китая и Германии.

АО "НИИТФА" выиграло тендер IRPT, обойдя компании из России, Китая и Германии.Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации в рамках выигранного тендера Института радиационной и полимерной технологии при Комиссии по атомной энергии Народной Республики Бангладеш подпишет договор на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции. Общая сумма контракта составит почти четыре миллиона долларов.АО "НИИТФА" входитв контур управления дивизиона "Русатом Хэлскеа", подведомственного ГК "Росатом".Организация в ходе открытых торгов смогла обойти конкурентов из России, Китая иГермании, предложив IRPT лучшее технико-коммерческое предложение. Весь комплекс необходимыхработ, включающий в себя не только экспорт, но и монтаж, тестирование, а такжеполноценный ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки компаниявыполнит в 2023 году.Как отметилгенеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов, Реализация проекта в Бангладешпозволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования,применяемого для гамма-облучения продукции."Уверены,что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию "РусатомХэлскеа" как надежного поставщика решений в области радиационных технологий", -подчеркнул Обрубов.К слову,помимо АО "НИИТФА" в работе над зарубежным проектом примут участие и другиепредприятия дивизиона. Так, поставкой источников ионизирующего излучения Co-60(кобальт-60) займется АО "В/О Изотоп". Результатом его работы станетмодернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.Кроме того,в состав поставляемого в Бангладеш оборудования входит транспортная система,автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП),система привода облучателя, а также исполнительные механизмы обеспечения технологическогопроцесса облучения. Важно отметить, что гамма-установка, разработанная АО"НИИТФА", обладает более глубокой проникающей способностью и подходит дляматериалов средней и высокой плотности.