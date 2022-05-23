23 мая 2022 года отмечается праздник – Симонов день.

23 мая 2022 года отмечается праздник – Симонов день.ИсторияСимон (Зилот) Кананит был одним из апостолов Иисуса Христа, а также его сводным братом – сыном Иосифа. До нашего времени дошли рассказы о том, что именно на свадьбе своего близкого родственника Христос совершил Великое чудо – наполнил опустевшие чаны вином. Став свидетелем невозможного, Симон стал учеником Иисуса. Православные верующие чтят память апостола 23 мая. Поэтому в народе этот день называют Симоновым.ТрадицииПоскольку Симона считают покровителем знахарей, в его день люди собирают лекарственные растения. Якобы в эти сутки травы обладают особенными свойствами. Нельзя срывать растения голыми руками. Для этого необходимо использовать серп или ткани.Что нельзя делать 23 маяВ Симонов день нельзя работать в поле или огороде, а также совершать действия, которые могут сделать больно земле. Кроме того, не стоит в этот праздник прятать денежные средства. Предки верили, что в таком случае их украдут. Но и кошелек не должен пустовать, всего несколько монет будет достаточно для того, чтобы не покидала удача.ПриметыВ праздник, который приходится на 23 мая, обращали внимание на погоду. Утренние осадки обещают дождливое лето. Кучевые облака сообщают о хорошей погоде в ближайшие дни. Щебечущие до рассвета птицы предупреждают о грозе.