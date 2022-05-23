Взамен привычных уроков – камеры, софиты, суфлёр и микрофон. Последнее в этом учебном году занятие...

Взамен привычных уроков – камеры, софиты, суфлёр и микрофон. Последнее в этом учебном году занятие кружка журналистики для воспитанников Судогодской православной школы прошло в здании ГТРК "Владимир".Ребята окунулись в будни информационной работы, познакомились с корреспондентами, ведущими новостей и редакторами программ, режиссёрами, звукооператорами и звукорежиссёрами радио и телевидения. Будущие журналисты узнали, что такое БЗ, синхрон, как пишутся репортажи. И сами попробовали себя в роли теле- и радиоведущих.