Накануне, 2 воскресенье, 22 мая, около 7 часов вечера в МЧС России по Владимирской области...

Накануне, 2 воскресенье, 22 мая, около 7 часов вечера в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коняево Судогодского района.Приехав на улицу Родниковую, пожарные увидели объятую пламенем крышу большого дома. Сообщение о пожаре было поздним, сгорела конструкция кровли, частично внутренняя отделка и имущество дома.Пожар был ликвидирован на общей площади 280 кв. м. Работало 1 звено газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 9 единиц техники 23 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/