Жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении кражи денежных средств Завершено расследование...

Жителю Коврова предъявлено обвинение в совершении кражи денежных средствЗавершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Коврова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи.Установлено, что в ночное время в марте текущего года, обвиняемый, подтянувшись по металлической конструкции, залез на козырек входа в здание и через открытое окно проник в спортивный клуб. Из рюкзака, оставленного в одном из помещений спортивного клуба, мужчина похитил деньги в сумме более 50 000 рублей.Противоправные действия местного жителя были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение 34-летнего ранее судимого жителя Коврова.Свою вину мужчина признал и обязался возместить причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.